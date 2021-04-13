رجال شرطة "يلتقطون" فتاة سقطت من شرفة هربا من مغتصبيها!

نجح رجال شرطة مدينة بارناول بمنطقة ألطاي الروسية في التقاط فتاة وجدت نفسها على حافة الطابق الثالث، بعد أن هربت من مغتصبيها.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن الفتاة وتبلغ من العمر 18 عاما استدرجها أحد معارفها إلى الشقة، بحجة الحديث بجدية معها، وكان يوجد في الشقة رجلان آخران كانا بانتظارها.

وسارع الأشرار الثلاثة إلى ضربها واغتصابها، وتواصلت العملية عدة ساعات، لكنها حين سنحت الفرصة تمكنت من الهرب، وقفزت من النافذة وتعلقت بحافة شرفة ملحقة، وحين سمع المارة صرخاتها سارعوا إلى استدعاء الشرطة.

وجرى الآن القبض على المجرمين الثلاثة، ووجهت إليهم تهمة الاغتصاب بتآمر مسبق.

المصدر: نوفوستي