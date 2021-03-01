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فيديو.. نيزك كبير يضيء سماء بريطانيا

مجتمع

فيديو.. نيزك كبير يضيء سماء بريطانيا
Reuters
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تلقى مراقبو النجوم في جميع أنحاء المملكة المتحدة عرضا سماويا مذهلا ليلة الأحد- الاثنين عندما انفجر نيزك ضخم وأضاء سماء عدد من المدن البريطانية.

والنيزك الذي رصد قبيل الساعة العاشرة مساء بقليل وظل مرئيا لمدة سبع ثوان تقريبا، شوهد فوق لندن ومانشستر وكارديف وهونيتون وباث وميدسومر نورتون وميلتون كينز وبرمنغهام وليفربول وديفون وكورنوال.

وقالت شبكة النيازك في المملكة المتحدة إن الكرات النارية غالبا ما تكون أكثر سطوعا من النيازك العادية.

وعلى الرغم من أن النيازك تسقط فوق الكوكب كل يوم، إلا أن الغالبية العظمى منها تسقط في البحر أو إلى أراض غير مأهولة.

المصدر: ميرور"

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