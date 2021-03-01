فيديو.. نيزك كبير يضيء سماء بريطانيا

تلقى مراقبو النجوم في جميع أنحاء المملكة المتحدة عرضا سماويا مذهلا ليلة الأحد- الاثنين عندما انفجر نيزك ضخم وأضاء سماء عدد من المدن البريطانية.

والنيزك الذي رصد قبيل الساعة العاشرة مساء بقليل وظل مرئيا لمدة سبع ثوان تقريبا، شوهد فوق لندن ومانشستر وكارديف وهونيتون وباث وميدسومر نورتون وميلتون كينز وبرمنغهام وليفربول وديفون وكورنوال.

Fireball meteor streaks across UK skies pic.twitter.com/fpaR4552rR — The Independent (@Independent) March 1, 2021

وقالت شبكة النيازك في المملكة المتحدة إن الكرات النارية غالبا ما تكون أكثر سطوعا من النيازك العادية.

وعلى الرغم من أن النيازك تسقط فوق الكوكب كل يوم، إلا أن الغالبية العظمى منها تسقط في البحر أو إلى أراض غير مأهولة.

المصدر: ميرور"