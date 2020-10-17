اليمن.. الإعدام لـ5 من المتهمين في قضية قتل الشاب الأغبري

أصدرت محكمة شرق أمانة العاصمة صنعاء، اليوم السبت، حكمها في قضية تعذيب وقتل الشاب اليمني عبد الله الأغبري.

وقال محامي الأغبري، وضاح قطيش، إنه تم الحكم على قتلة الأغبري الخمسة بالإعدام رميا بالرصاص، وهم عبد الله السباعي، وجميل شوعي الجربه، ومحمد عبد الواحد الحميدي، ووليد سعيد الزغير العامري، ومنيف قايد عبد الله المغلس، فيما تم الحكم بالسجن لسنتين لعبد الله القدسي.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلستين للأدلة المرئية وردود المتهمين قبل إصدار حكمها الأولي.

وشكلت قضية مقتل وتعذيب الشاب الأغبري قبل عدة أشهر صدمة في الشارع اليمني، بعد تداول ناشطين مقاطع فيديو تظهر لحظات مرعبة من التعذيب الذي استمر لساعات، وشمل ضربا وصعقا للأغبري، وثم قطع وريده، دون معرفة سبب قيامهم بذلك التعذيب الوحشي.

المصدر: وسائل إعلام يمنية