مصر.. تفاصيل مثيرة لاعتراف متهم بجريمة قتل جديدة لحظة إعدامه

قامت قوات الأمن المصرية بإعدام متهم يدعى صابر محمد، اليوم الخميس، اعترف في أحد أيام شهر ديسمبر الماضي بارتكابه جريمة قتل وذلك قبل إعدامه في جريمة أخرى.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن المتهم لحظة إعدامه العام الماضي داخل أسوار سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بدا مترددا في قول شىء ما، ما دفع مأمور السجن للمبادرة بسؤاله عما إذا كانت لديه أي طلبات، ليجيب صابر "نعم".

وأوقف جوابه تنفيذ حكم الإعدام لمدة 10 أشهر بقي فيها على قيد الحياة، قبل أن يتم تنفيذه صباح اليوم.

واعترف بارتكاب جريمة قتل أخرى تعود لـ8 سنوات مضت، عندما قتل سيدة تدعى "فكيهة" لسرقة مصوغاتها من داخل شقتها في البحيرة وتم قيد القضية ضد مجهول، وأقر بارتكابه الجريمة وروى تفاصيلها، ليتم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه بتهمة قتل صاحب محل مصوغات بمنطقة المنتزه بالإسكندرية.

وفتحت النيابة تحقيقا موسعا مع صابر، واصطحبته إلى مركز كفر الدوار، حيث مسرح الجريمة، لتمثيل كيفية ارتكابها، وتبين أن تلك القضية، وقعت أحداثها عام 2011، وبالتحديد يوم الأربعاء، الموافق 16 نوفمبر عام 2011.

يذكر أن القضية الأولى لصابر محمد، التي صدر فيها حكم بالإعدام واجب النفاذ، وتم إيقافه بسبب اعترافه بقتل فكيهة هي قضية قتل جواهرجي وسرقة مصوغاته بمنطقة المنتزة ثان بالإسكندرية، وترجع إلى عام 2012 في القضية رقم 38938 لسنة 2012 جنايات المنتزة ثان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية