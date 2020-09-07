سوريا .. القبض على 500 متسول وتنسيق لزيادة الغرامات على ممتهني التسول

قال مدير الشؤون الاجتماعية في دمشق إن المديرية أوقفت 500 متسول وأحالتهم إلى القضاء، وأشار إلى وجود تنسيق "لزيادة الغرامة على من يمتهن التسول، أو يجبر الأطفال على ذلك".

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن مدير الشؤون الاجتماعية، محمود الدمراني، أن المديرية تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الداخلية "بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومعالجة ملف التسوّل، وملاحقة مشغلي الأطفال، والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القوانين النافذة، وأن المديرية تنسق مع وزارة الداخلية لزيادة الغرامة على من يمتهن التسول أو يجبر الأطفال على ذلك".

وأوضح الدمراني أن لدى المديرية مكتبا لمكافحة التسول "يعمل على مدار الساعة ويقوم بضبط عدد كبير من حالات التسول والتشرد يوميا، وإحالتها إلى القضاء"

وأضاف أن المشكلة تكمن في أن القضاء يقوم غالبا بإخلاء سبيلهم، "ويعودون إلى التسول بعد كتابة التعهد".

وقال الدمراني إن الوزارة "تعمل على استكمال إحداث دور ومكاتب لمكافحة التسول في كل محافظة، مهمتها متابعة الحالات ومعالجتها والقيام بحملات دائمة للتوعية"، وأضاف أن الوزارة حمّلت "الجمعيات الأهلية مسؤولية متابعة وضع حالات التسول والتشرد إن وجدت في محيطها، وتستمر في تلقي الأخبار عن وجود حالات تسول أو تشرد من المواطنين عبر الخط الساخن لإبلاغ المكتب مباشرة عنها".

المصدر: صحيفة "تشرين"