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بسبب آرتشي.. هاري وميغان يرفعان دعوى ضد مصورين

مجتمع

بسبب آرتشي.. هاري وميغان يرفعان دعوى ضد مصورين
Reuters
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
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رفع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل دعوى قضائية في كاليفورنيا ضد مصورين صحفيين ممن يلاحقون المشاهير، اتهموهم فيها بالتقاط صور "على نحو غير قانوني" لابنهما الصغير آرتشي.

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وأشارت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس انجليس، إلى "سلسلة انتهاكات" لخصوصية الطفل البالغ من العمر 14 شهرا، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وذكر بيان أصدره محامي حفيد ملكة بريطانيا وزوجته أن "دوق ودوقة ساسكس يرفعان هذه الدعوى القضائية لحماية خصوصية طفلهما في منزلهما دون تطفل من المصورين، ولفضح وردع الساعين للتربح من هذه الأفعال غير القانونية".

كما ذكرت الدعوى القضائية أيضا أن طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر حلقت فوق منزل الزوجين في انتهاك للخصوصية.

وجاء في الدعوى أن الزوجين لا يريدان "أي معاملة خاصة" ويطالبان فقط بحق التمتع بالخصوصية في منزلهما، وفقا لما تكفله القوانين في ولاية كاليفورنيا.

ويعيش هاري وميغان الآن في لوس انجليس، بعدما تخليا عن واجباتهما الملكية في نهاية مارس.

وانتقلا للعيش خارج بريطانيا بعد خلافاتهما مع الإعلام بسبب التغطية المكثفة لحياتهما الخاصة.

المصدر: رويترز

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