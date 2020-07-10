ميغان تطلب منع نشر أسماء 5 صديقات دافعن عنها

طلبت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري من القضاء البريطاني، منع نشر أسماء 5 صديقات كن قد دافعن عنها في وجه هجمات شنتها صحف بريطانية عليها.

إقرأ المزيد

وقالت الممثلة الأمريكية السابقة البالغة من العمر 38 عاما: "النساء الخمس لا يحاكمن، ولا أنا أيضا. المحاكمة تطاول ناشر ميل أون صنداي"، مطالبة القضاء بمنع كشف هويات الصديقات المذكورات.

وفي وقت سابق، رفعت ميغان دعوى أمام المحكمة العليا في لندن على "أسوشييتد نيوزبيبرز" الناشرة لصحيفة "دايلي ميل" ونسختها "ميل أون صنداي" و"ميل أونلاين".

واتهمت صحيفة "ميل أون صنداي" بانتهاك خصوصيتها عبر نشر مقاطع من رسالة وجهتها إلى والدها توماس ماركل في أغسطس 2018.

من جهتها، أفادت الصحيفة بأن هذا النشر كان مبررا لأن 5 أصدقاء مقربين من ميغان ماركل كشفوا عن وجود الرسالة، في مقابلة أدلوا بها لمجلة "بيبل" الأمريكية، دون كشف هوياتهم، ونددوا فيها بالهجوم الذي كانت تتعرض له زوجة الأمير هاري.

وأكدت ميغان في وثائق قضائية ألا علاقة لها بهذا المقال، منددة بتلويح "أسوشييتد نيوزبيبرز" بنشر أسماء هؤلاء الأصدقاء.

المصدر: وكالات