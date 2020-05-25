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مصر.. أول صورة للفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا

مجتمع

مصر.. أول صورة للفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا
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رجاء الجداوي
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نشرت وسائل الإعلام المصرية أول صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث تخضع للعلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

مصر.. أول صورة للفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا
facebook
رجاء الجداوي
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وأصيبت الفنانة الكبيرة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، وتم نقلها في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.

وتخضع للعلاج في غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، حيث أن حالتها الصحية مستقرة تماما.

وأكدت الفنانة الكبيرة في تصريح لموقع "مصراوي"، أنها لن تخرج من المستشفى قبل المدة المقررة للبقاء في العزل.

وتابعت: "أنا كنت أتخذ كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة، إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة".

ووجهت النجمة الكبيرة الشكر لجمهورها، قائلة: "أنا بشكر الناس كلها، ويمكن دعم الناس هو اللي مخليني أتحمل اللي أنا فيه، ربنا يكرمهم وماسمعش عن حد منهم أي سوء".

كما وجهت الجداوي نصيحة للجميع قائلة: "ياريت ماحدش يستهون بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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