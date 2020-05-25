مصر.. أول تعليق من الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

علقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، اليوم الاثنين، لأول مرة بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

إقرأ المزيد

وأكدت الفنانة الكبيرة في تصريح لموقع "مصراوي"، أنها لن تخرج من المستشفى قبل المدة المقررة للبقاء في العزل.

وتابعت: "أنا كنت أتخذ كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة، إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة".

ووجهت النجمة الكبيرة الشكر لجمهورها، قائلة: "أنا بشكر الناس كلها، ويمكن دعم الناس هو اللي مخليني أتحمل اللي أنا فيه، ربنا يكرمهم وماسمعش عن حد منهم أي سوء".

كما وجهت الجداوي نصيحة للجميع قائلة: "ياريت ماحدش يستهون بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير".

وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة الكبيرة بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

المصدر: مصراوي