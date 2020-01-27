"قاذف بنات نجران".. ترند يجتاح "تويتر" ويثير غضبا في السعودية!

أثار فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر شخصا مجهول الهوية وهو يهاجم طالبات جامعيات في منطقة نجران بعبارات خادشة، استياء في السعودية.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الطالبات توقفن في إحدى المحطات لشراء قهوة، ثم واصلن طريقهن نحو الجامعة، بينما كان الشخص المجهول يصورهن خلسة بهاتفه الجوال، ويشتمهن وذويهن.

ويبدو أن مصور الفيديو غير راض عن شراء الطالبات للقهوة، حيث دعا أولياء أمورهن لحرقهن، الأمر الذي أثار غضبا في صفوف المغردين، الذين دشنوا هاشتاغ #قاذف_بنات_نجران على "تويتر" ليحتل الصدارة خلال ساعات.

وطالب نشطاء السلطات بسرعة التحري والقبض على مصور الفيديو ومحاسبته.

تداول مقطع فيديو لشخص يقذف نساء منقبات بـ #نجران لدى توقفهم عند "كوفي شوب" على الطريق، ومغردون يطالبون بالقبض على #قاذف_بنات_نجران ومحاسبته. pic.twitter.com/lIO8AN0ymW — نجران اليوم (@NajranToday) January 26, 2020

المصدر: RT