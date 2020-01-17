السعودية.. بكى دراجته بحرقة فعوض أضعافا مضاعفة عما فقد

ما أن أرسل رجل سعودي نداء استغاثة طلب فيه بحرقة المساعدة في العثور على دراجته، التي بواسطتها يذهب إلى عمله حارسا لأحد الأسواق في جدة حتى تقاطر الخير عليه، بما في ذلك من أمراء.

وتداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي شكوى الرجل، وهو يذرف الدموع متحدثا بصوزت متهدج كيف فقد وسيلة تنقله الوحيدة، وصلة وصله بعمله الذي قال إنه يخاف أن يفقده.

عوضك الله خير

وجاك الفرج من رب الفرج

راح دباب بالف وخمس وساق الله لك الرزق ب 200 الف

من #عبدالعزير_بن_فهد

ابكتنا دمعتك

واسعدتنا وقفة الرجال

شكرا بحجم السماء #عبدالعزيز_بن_فهدpic.twitter.com/TI4XdvdeqH — فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020

بكى الرجل بمرارة ولوعة صادقتين، وفاضت مشاعره ومس صدقها الكثيرين، فانهالت العروض عليه بما في ذلك من الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث أعلن أنه وهبه 200 ألف ريال، مقابل الدراجة التي فقدها والتي كان اشتراها مستعملة بألف وخمسمئة ريال.

انسرقت علي دراجه ما املك مواصلات الا هي في #جده وما اقدر اداوم



قطع قلبي .. حسبي الله ونعم الوكيل حقيقي ناس ما تخاف الله . pic.twitter.com/7d3uLCYQ3W — Rothana👅 (@RothanaASH) January 17, 2020

ويبدو أن العروض تزايدت على الرجل، فنشر مقطع فيديو وجه فيه الشكر لكل من مد يد العون إليه، معلنا بتعفف أن حاجته قد قضيت وأكثر، وأنه لا يحتاج لأي مساعدة إضافة.

المصدر: تويتر