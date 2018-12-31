الشرطة تكشف لغز اختفاء فتاة روسية قدمت خدماتها عبر تطبيق "بلابلاكار"

نشرت لجنة التحقيق الروسية، شريط فيديو على قناتها في يوتيوب، تضمن اعترافات رجل يشتبه بضلوعه في قتل فتاة – سائقة، قبل فترة.

وفي الشريط، اعترف الرجل بقتله للفتاة، وأشار إلى أنه لا يعرف اسمها الأول ولا كنيتها.



وشدد المجرم خلال اعترافاته، على أنه ارتكب هذه الجريمة الشنيعة، بدافع سرقة ممتلكات السائقة، وقال إنه يطلب السماح والمغفرة على فعلته هذه.

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن رجال الأمن تمكنوا من اعتقال رجل صعد مع الفتاة ( 29 عاما) في سيارتها قبل اختفائها، وهي متجهة من العاصمة موسكو مكان عملها إلى مقاطعة فلاديمير حيث تسكن.

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ووفقا للقناة التلفزيونية "360"، كان الموقوف، من نزلاء أحدى مستشفيات الأمراض النفسية وهرب من هناك في عام 2014.

وأشارت القناة، إلى أن الفتاة، تعمل كإدارية في أحد المطاعم بموسكو، وكانت تستخدم لدى توجهها بسيارتها الخاصة إلى مكان سكنها، خدمة BlaBlaCar التي تتيح لها إيجاد أشخاص آخرين لهم نفس الوجهة وتأخذهم معها "رفيق طريق" لقاء مبلغ بسيط من المال لكي تسد نفقات البنزين.

وفي مساء يوم 23 ديسمبر، توجهت من موسكو إلى مدينة تولا على متن سيارتها وأخذت معها "رفيق طريق" وجدته عبر التطبيق المذكور. بعد ذلك اختفت الفتاة ولم يظهر لها أثر، وتلقت الشرطة بلاغا باختفائها في يوم 27 ديسمبر وباشرت بالبحث عنها، وأخيرا توصلت إلى "رفيق الدرب" هذا الذي اعترف بقتلها وبرر جريمته بالرغبة في الاستحواذ على نقودها وما تحمله من أشياء ثمينة.

المصدر: نوفوستي