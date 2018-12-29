الأمن المصري يلقي القبض على سائق "توك توك" متهم باغتصاب ابنته!

ألقت أجهزة الأمن المصرية بالجيزة، القبض على سائق مركبة "توك توك"، اتهمته ابنته 18 عاما، باغتصاب شقيقتها الصغرى 15 عاما، ومعاشرتها في الفراش 6 أشهر.

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وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الأب المنسوبة إليه تهمة اغتصاب ابنته، انفصل عن زوجته قبل 10 سنوات، وأن ابنته عاشت معه في شقته بمنطقة كرداسة وتعدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وأكدت التحقيقات أن شقيقتها وتبلغ من العمر 18 عاما توجهت إلى مركز شرطة كرداسة، وأبلغت باغتصاب والدها أختها الصغرى، 15 عاما، والتي أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة.

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليها قالت إن والدها عاشرها مرات عدة خلال 6 أشهر معاشرة الأزواج، وهددها بسلاح أبيض "سكين" لإرهابها وعدم إخبارها أحدا بما يحدث.

وتشهد مصر في الآونة الأخيرة عمليات انتحار واغتصاب مفجعة، أرجعها بعض الخبراء في الطب النفسي إلى مجموعة من الأمراض النفسية.

المصدر: الوطن