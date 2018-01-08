زوجة رياضي روسي تقدم نفسها على أنها ضابط في المخابرات

زعمت زوجة لاعب كرة القدم الروسي الشهير أندريه أرشافين، التي طردت بسبب سلوكها الاستفزازي من طائرة قبيل إقلاعها من مطار بموسكو، أنها ضابط مخابرات، في محاولة للضغط على الطاقم.

جاء ذلك في بيان لمصلحة العلاقات العامة لشركة الطيران الروسية "ايروفلوت" اليوم الاثنين.

وكانت السيدة أليسا أرشافينا، قد تسببت بتأخير إقلاع طائرة ركاب متوجهة من موسكو إلى ألماتا في كازاخستان لمدة ساعتين، ما أدى لطردها.

وحسب الشركة، فإن أرشافينا خرقت قواعد سلامة الطيران، وهي تتنقل داخل الطائرة عند الاستعداد للإقلاع، متجاهلة تعليمات أفراد الطاقم وتحذيراتهم المتكررة.

بدورها، نفت أليسا كل الاتهامات، مصرة على أنها تركت كرسيها لتغيير ملابس ابنتها الصغيرة فقط.

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يذكر أنه في وقت سابق تم إقرار تعديلات في التشريعات الجنائية الروسية، تشدد المسؤولية عن البلطجة داخل وسائل النقل. واعتبارا من يونيو المقبل، سيسمح لشركات الطيران قانونيا يإدراج زبائن سبق أن أخلوا بالنظام، في قوائم سوداء، لمنعهم من ركوب طائراتها.

المصدر: وسائل إعلام روسية

متري سعيد