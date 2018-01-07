طرد زوجة رياضي روسي شهير من طائرة قبيل إقلاعها!

تسببت السيدة أليسا ارشافينا، زوجة لاعب كرة القدم الروسي المشهور أندريه أرشافين، بتأخير إقلاع طائرة ركاب متوجهة من موسكو إلى ألماتا في كازاخستان ما أدى لطردها.

أفاد بذلك موقع 78.ru، اليوم وذكر أن الطائرة تأخرت في المطار لمدة ساعتين وتسبب ذلك بطرد السيدة من الطائرة.

وأشار الموقع نقلا عن شاهد عيان إلى أن السيدة أليسا أصرت على التجول في صالون الطائرة عند الاستعداد للإقلاع وهو أمر ممنوع وفق تعليمات الأمان والسلامة.

وفي رواية أخرى حاولت السيدة تغيير حفاظات ابنتها البالغة من العمر 10 أشهر وهو ما أثار امتعاض الطاقم وبعض الركاب. وفي المحصلة أنزلت أليسا من الطائرة، ولم تقم شرطة المطار باحتجاز أليسا وتركتها تستقل متن طائرة أخرى متوجهة إلى ألماتا برفقة ابنتيها.

تجدر الإشارة إلى أن أندريه وأليسا تزوجا في عام 2016 ورزقا بابنة، ولدى أليسا أيضا طفلان من زوجها السابق.

وفي نوفمبر 2017 أفادت أنباء بوقوع الطلاق بين أندريه وأليسا، وقال اللاعب المشهور إن زوجته هجرته بعد أن أقدم على خيانتها، ولكن الزوجان تصالحا لاحقا وعادت المياه إلى مجاريها.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين