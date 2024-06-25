بوتين يمنح القس كوتيلنيكوف ورجال الشرطة ضحايا الهجوم الإرهابي بداغستان وسام الشجاعة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام الشجاعة لرجال الأمن وللقس نيكولاي كوتيلنيكوف، الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة دربند بداغستان، الأحد الماضي.

وجاء في مرسوم نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية، يوم الثلاثاء: "تكريما للشجاعة والتضحية اللتين أظهرهما لإنقاذ المواطنين من الهجمات الإرهابية، منح وسام الشجاعة لنيكولاي ميخائيلوفيتش كوتيلنيكوف، رئيس الكهنة، عميد المنظمة الدينية المحلية للرعية الأرثوذكسية".

كذلك منح بوتين 20 ضابط شرطة في داغستان، من بينهم 15 لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي وسام الشجاعة.

وأشار المرسوم إلى أن هؤلاء تم تكريمهم "لشجاعتهم وإقدامهم وإخلاصهم في أداء الواجب في صد هجوم إرهابي".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت كنيستين أرثوذكسيتين ومعبدين يهوديين ونقطة لشرطة المرور يوم الأحد الماضي بمدينتي محج قلعة ودربند.

فقُتل 21 شخصا جراء الهجوم، وأصيب أكثر من 40 آخرين.

المصدر: نوفوستي