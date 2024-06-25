داغستان ترفع للكرملين أسماء القس كوتيلنيكوف والشرطة قتلى الاعتداء الإرهابي لتكريم ذكراهم

أعلن حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف رفع أسماء القس نيكولاي كوتيلنيكوف ورجال الشرطة الذين قتلوا بالهجوم الإرهابي في مدينة دربند مؤخرا إلى الكرملين لمنحهم أوسمة الشجاعة.

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وقال ميليكوف في كلمة بمجلس الشعب بالجمهورية: "تحدثت اليوم مع إدارة شؤون الكرملين وأيدوا اقتراحنا منح أوسمة الشجاعة لأسماء رجال الشرطة القتلى والقس نيكولاي كوتيلنيكوف".

وتابع: "القس كوتيلنيكوف كان مرشدا روحيا ليس فقط للمسيحيين الأرثوذكس، بل وللكثيرين من المسلمين الذين كانوا يزورنه حتى من أذربيجان المجاورة".

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي دربند ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الأحد الماضي استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور.

وأدى الهجوم إلى مصرع 21 شخصا بمن فيهم رجال أمن ومدنيون وإصابة أكثر من 40 آخرين.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 5 مسلحين جميعهم من سكان منطقة سيرغوكالينسكي في الجمهورية.

المصدر: نوفوستي