حريق كبير في خط أنابيب للغاز قرب مدينة ساراتوف الروسية

اندلع حريق كبير بعد انفجار في خط أنابيب للغاز قرب مدينة ساراتوف على ضفاف نهر فولغا في وسط روسيا اليوم السبت.

وحسب تقارير، فقد تصاعد هناك عمود ضخم من اللهب كان يمكن مشاهدته من مسافة عدة كيلومترات.

وأفاد حاكم مقاطعة ساراتوف رومان بوسارغين عبر "تلغرام"، بأنه وفقا للمعلومات الأولية، نجم الحريق عن تسرب غاز من الأنبوب في منطقة ستوروجيفكا بسبب دراجات الحرارة غير الطبيعية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الحاكم أن فرق الطوارئ والمتخصصين تعمل في موقع الحادث، وأنه تم إغلاق خط الأنابيب المنكوب.

وفي منشور لاحق أكد بوسارغين أنه تم احتواء الحريق، ويجري حرق الغاز المتبقي في الأنابيب، وبعد ذلك سيتم إطفاء النيران بشكل كامل.

من جانبها، أوضحت الطوارئ أنه لدى وصول رجالها إلى الموقع كانت هناك شعلة نارية يبلغ ارتفاعها نحو 5 أمتار، وعمل على إخماد الحريق 3 فرق إطفاء تضم 15 فردا، ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات.

المصدر: RT