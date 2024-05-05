بوتين يحقق أمنية الطفلة ماشا من ماكييفكا ويهديها جروا صغيرا ويعدها بلقاء قريب معه (فيديو)

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن الطفلة ماشا من سكان ماكييفكا، التي كانت تذهب للقاء الطيارين حاملة العلم الروسي، حصلت على جرو بتعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح دينيس بوشيلين: "بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمنا مع النائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيرينكو، بإعطاء ماشا جروا كانت تريده حقا كهدية من الرئيس".

وأشار بوشيلين إلى أن والد ماشا رجل عسكري ويدافع عن دونباس منذ عام 2015، ووالدتها ربة منزل.

وتقوم ماشا البالغة من العمر تسع سنوات دائما بدعم الجيش بلقاء الطيارين حاملة العلم الروسي، ولاحظ الطيارون الروس ماشا ودعوها إلى المطار، حيث قاموا بجولة معها.

وقالت الطفلة إنها تحلم بلقاء بوتين "لأنه رائع". كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين سيحاول إيجاد فرصة لتحقيق حلمها ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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المصدر: RT