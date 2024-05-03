حوالي 80% من الأسلحة الموجودة في منطقة العملية العسكرية تصنعها "روستيخ"

أكد رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف أن المؤسسة تقدم حوالي 80% من الأسلحة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال تشيميزوف خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "ما يقرب من 80% من الأسلحة المستخدمة اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تصنيعها في مؤسستنا".

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وأضاف أنه على مدى العامين الماضيين، زاد إنتاج وإصلاح الدبابات في شركات "روستيخ" بمقدار 3.5 ضعف، والمركبات المدرعة الخفيفة بمقدار 3 أضعاف.

وزاد إنتاج ذخيرة الدبابات ومركبات المشاة العسكرية بمقدار 9 أضعاف تقريبا، وقذائف المدفعية بمقدار 6 أضعاف. بينما زاد حجم إنتاج المقذوفات غير الموجهة بأكثر من 3 أضعاف.

كما أكد رئيس "روستيخ" أن "حجم إنتاج المدفعية ذاتية الدفع زاد بمقدار 10 أضعاف وقذائف الهاون بمقدار 20 ضعفا، والقذائف الصاروخية لراجمات الصواريخ بمقدار ضعفين".

وأوضح تشيميزوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير عام 2022 انتقلت معظم شركات "روستيخ" إلى نظام العمل بثلاث فترات، ما جعل من الممكن زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير.

المصدر: تاس