"روستيخ" تزود الجيش الروسي بعربات قتالية مميزة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على تسريع عمليات الإنتاج لتجهيز وحدات الجيش الروسي بعربات قتالية جديدة متعددة الأغراض.

وحول الموضوع قال، بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لقسم إنتاج الأسلحة والذخائر في المؤسسة:"تبذل مؤسستنا قصارى جهدها لتسريع عمليات تسليم مركبات ديريفاتسيا لقوات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، العام الماضي أكملنا تطوير العديد من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، ومن بينها عربات ديريفاتسيا القتالية، ومدافع Malva من عيار 152 ملم، ومدافع الهاون الذاتية الحركة Drok من عيار 82 ملم، عربات ديريفيتسيا تتمتع بمواصفات قتالية مميزة، وتوفر حماية ممتازة للطاقم والجنود".

وكانت "روستيخ" قد أشارت في وقت سابق إلى أن عربات "ديريفاتسيا" هي أول مركبة نقل جنود مدرعة في العالم مجهزة بمدافع موجهة من عيار 57 ملم، ونوهت إلى أن أسلحة هذه المركبات يمكنها التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الأرضية وحتى الجوية بما فيها المروحيات والصواريخ الموجهة والدرونات.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عربات "ديريفاتسيا" الروسية حصلت على أجهزة تصويب ورصد متطورة ليزرية وبصرية، ويمكنها العمل في مختلف الظروف المناخية، والتعامل مع تقنيات التشويش والحرب الإلكترونية، كما يمكنها الحركة على البر بسرعة 70 كلم/سا، والعوم والحركة على الماء بسرعة 10 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا