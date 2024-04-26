روسيا تطور رادارات لاكتشاف المسيرات على ارتفاعات منخفضة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها ماضية في تطوير واختبار رادارات جديدة قادرة على اكتشاف الدرونات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا.

وجاء في منشور على موقع المؤسسة:"تمكن المهندسون في مصنع ريبنسك لبناء الآلات التابع لمؤسستنا من تطوير رادارات جديدة قادرة على اكتشاف الدرونات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا، وتم تسليم دفعة من هذه الرادارات لإحدى المنشآت الخاصة لاختبارها".

وأشارت "روستيخ" إلى أن الرادارات الجديدة قادرة على اكتشاف وتتبع مختلف أنواع الأجسام البرية والمائية أيضا، ويمكنها التعرف على الطيور والحيوانات والبشر، ويصل مداها في تتبع الأجسام إلى 10 كلم.

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ومن جهته قال أندريه كوموغورتسيف، المدير العام لمصنع ريبينسك:"الرادارات تخضع للاختبار حاليا في إحدى المنشآت المحمية، وبحلول نهاية العام الجاري ستبدأ عملية الإنتاج التسلسلي لها".

وما يميز هذه الرادارات تبعا لكوموغورتسيف هو حجمها الصغير وإمكانية نقلها بسهولة، فضلا عن الخوارزميات الرقمية التي زودت بها، والتي تمكنها من التعرف على مختلف أنواع الأجسام، كما أن هذه الرادارات يمكن تثبيتها في مخابئ أو أماكن قريبة من المنشآت التي يراد حمايتها من الدرونات حتى تصعب علمية رصدها من قبل الطائرات المسيّرة.

المصدر: روستيخ