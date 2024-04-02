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شويغو يعلن عن تعيين قادة جدد للأساطيل الروسية

أخبار روسيا

شويغو يعلن عن تعيين قادة جدد للأساطيل الروسية
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تعيين قادة جدد للأساطيل البحرية في الشمال والبحر الأسود.

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جاء ذلك خلال مؤتمر لقيادات الجيش، حيث قام الوزير بتعيين الأميرال ألكسندر مويسييف قائدا عاما للبحرية الروسية، ونائب الأميرال قنسطنطين كابانتسوف قائدا للأسطول الشمالي، ونائب الأميرال سيرغي بينتشوك قائدا لأسطول البحر الأسود، وفقا لما أفادت به الوزارة اليوم الثلاثاء.

وجاء في الرسالة أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن عن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعيين قادة الأساطيل. وتقدم شويغو بالتهنئة للقادة الجدد، وتمنى لهم التوفيق في القيام بالمهام التي يوكلها القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي

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