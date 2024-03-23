 
مباشر

منظم الحفل الموسيقي يؤكد أن خطة هجوم كروكوس الإرهابي كان معدة ومدروسة بدقة

أخبار روسيا

منظم الحفل الموسيقي يؤكد أن خطة هجوم كروكوس الإرهابي كان معدة ومدروسة بدقة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7vr

قال منظم الحفل الموسيقي والمصور إيفان بومورين إن هجوم كروكوس الإرهابي كان مخططا له ومدروسا بعناية من قبل، حيث تصرف الإرهابيون بطريقة تحتجز الناس وتمنع مغادرة أي شخص من القاعة.

وأوضح منظم الحفل الموسيقي بمركز كروكوس التجاري: "لقد كان ذلك حدثا مخططا له تماما ومدروسا للغاية، وصولا إلى أدق التفاصيل.. ولديهم فكرة مسبقة عن اللحظة التي يجب أن يحدث فيها الهجوم، بحيث لا يتمكن الجمهور في القاعة من المغادرة نحو أي مخارج طوارئ أخرى".

وأشار بومورين إلى أنه "هو نفسه كان وراء الكواليس ويعرف ما يحدث في القاعة"، قائلا: "كنت جالسا خلف المسرح، كل شيء كان يحدث خلف الكواليس بالنسبة لي، كان رجال الكاميرا يقفون هناك، وكنت أعرف أين يقف الجميع، وقال بعضهم أن هناك خطأ ما".

ولفت منظم الحفل إلى أن الطاقم الموسيقي كان يرتدي سماعات الرأس، وهذا ساعدهم كثيرا على الهروب، حيث وجهننا الأمر والتعليمات بترك المعدات ومغادرة قاعة الحفلات الموسيقية، وآخر من غادر القاعة مصورتان كانتا في الطبقة العليا".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: لا توجد لعنة واحدة تدمر زيلينسكي بقوة كتصريحاته عن هجوم كروكوس الإرهابي
زاخاروفا: لا توجد لعنة واحدة تدمر زيلينسكي بقوة كتصريحاته عن هجوم كروكوس الإرهابي

هذا واعترف 4 إرهابيين السبت بتنفيذهم هجوم كروكوس الإرهابي بضاحية موسكو يوم الجمعة الماضي بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة. بعد أن أكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا