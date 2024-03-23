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وسائل إعلام: نشوب حريق بمصفاة في سمارا الروسية بعد سقوط طائرة مسيرة (صور+فيديو)

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وسائل إعلام: نشوب حريق بمصفاة في سمارا الروسية بعد سقوط طائرة مسيرة (صور+فيديو)
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اشتعلت النيران في مصنع لتكرير النفط في مقاطعة سمارا وسط روسيا بعد سقوط طائرة بدون طيار الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في خدمات الطوارئ قوله: "(بسبب) سقوط طائرة بدون طيار.. اشتعلت النيران في أحد أعمدة مصفاة النفط"، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، حسب المعلوملات الأولية، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

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وأكدت السلطات المحلية لوكالة "تاس" وقوع حريق في أراضي مصفاة النفط بمنطقة كويبيشيفسكي في سامارا، فيما أفاد السكان المحليون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسماع دوي انفجارين في المنطقة.

وقبل أسبوع نشب حريق بمصفاة سيزران النفطية في مقاطعة سمارا أيضا إثر تعرضها لهجوم مسيرة.

يذكر أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الأسابيع الأخيرة عددا من مصانع تكرير النفط في مختلف المناطق الروسية.

المصدر: وسائل إعلام روسية

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