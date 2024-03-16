حريق في مصفاة للنفط بمقاطعة سامارا وسط روسيا (فيديو)

أعلن حاكم مقاطعة سامارا غربي وسط روسيا دميتيري أزاروف عن حريق بمصفاة سيزران النفطية في المقاطعة إثر تعرضها لهجوم مسيّرة، وإسقاط مسيرة أخرى استهدفت مصفاة نوفوكويبيشيفسك بالمقاطعة.

وقال أزاروف عبر "تليغرام": "تعرضت مصفاة سيزران لهجوم بطائرة مسيرة صباح اليوم ما أسفر عن حريق بوحدة لتكرير النفط بالمصفاة".

وأضاف: "وفقا للبيانات الأولية لم تقع أي إصابات بين فنيي المصفاة وعمالها كما تم إحباط محاولة لمهاجمة مصفاة نوفوكويبيشيفسك في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار".

المصدر: نوفوستي