إخماد حريق في مصفاة النفط في ريازان الروسية تسبب فيه هجوم مسيرات (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية عن إخماد الحريق الذي اندلع في مصفاة النفط في مدينة ريازان جنوب شرق موسكو بعد تعرضها لهجوم بمسيرات صباح اليوم الأربعاء.

أفاد بذلك "عبر تلغرام" حاكم مقاطعة ريازان بافيل مالكوف الذي أكد في وقت سابق نشوب حريق في المصفاة بسبب استهدافها بطائرات بدون طيار، مشيرا إلى وقوع إصابات.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في خدمات الطوارئ أن مصفاة ريازان، تعرضت لهجوم بأربع طائرات بدون طيار أوكرانية، واشتعلت النيران في خزانين لتكرير النفط الخام على مساحة 175 مترا مربعا.

وأضاف المصدر أن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بشظايا.

وهذا ثاني هجوم لمسيرات أوكرانية على منشأة كبيرة للبنية التحتية النفطية الروسية خلال يومين، بعد أن ضربت طائرة بدون طيار مصنع لشركة "لوك أويل" في مدينة كستوفو بمقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو، مما أسفر عن نشوب حريق تم إخماده في وقت لاحق من نفس اليوم، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT + "نوفوستي"