 
مباشر

"أجيد طهي البورش أيضا"... سيمونيان تسخر من تقرير لـ"انديبندت"

أخبار روسيا

Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6qt

سخرت رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان من تقرير نشرته صحيفة "انديبندت".

وأوردت سيمونيان مقطعا من التقرير جاء فيه: "عالم بوتين يكاد يكون بالكامل عالم رجال، أم النساء فيعتبرن مفيدات لأغراض الدعاية، وفي هذا السياق تعد مارغريتا سيمونيان من أبرز الشخصيات النسائية، فهي من أشد المؤيدين للكرملين، وهي الآن رئيسة تحرير قناة التلفزيون الحكومية RT وأكبر بوق للدعاية في المحطات التلفزيونية الكبرى وقنوات الفيديو. وتعد وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أنها "تمرر الكذب على أنه حقيقة، مرفقة ذلك بابتسامة".

إقرأ المزيد
حملة RT تتحدى وسائل الإعلام الغربية الكبرى في الجنوب العالمي وما وراءه
حملة RT تتحدى وسائل الإعلام الغربية الكبرى في الجنوب العالمي وما وراءه

وأردفت سيمونيان معلقة على تقرير"انديبندت" بالقول: "وأجيد طهي البورش أيضا"، وهو حساء روسي تقليدي يعدّ بالبطاطس والشوندر واللحم.

وتخضع سيمونيان لعقوبات غربية مع مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والإعلامية الروسية، التي أعربت عن تأييدها للعملية العسكرية الروسية.

وعلى خلفية التغطية الإعلامية للعملية العسكرية الروسية حجبت الدول الغربية بث قنوات شبكة RT و"سبوتنيك" التي تتولى سيمونيان رئاسة التحرير فيهما.

كذلك أحبط الأمن الفيدرالي في يوليو الماضي محاولة لاغتيال سيمونيان خطط لها ودعمها جهاز الأمن الأوكراني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين