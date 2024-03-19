"أجيد طهي البورش أيضا"... سيمونيان تسخر من تقرير لـ"انديبندت"

سخرت رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان من تقرير نشرته صحيفة "انديبندت".

وأوردت سيمونيان مقطعا من التقرير جاء فيه: "عالم بوتين يكاد يكون بالكامل عالم رجال، أم النساء فيعتبرن مفيدات لأغراض الدعاية، وفي هذا السياق تعد مارغريتا سيمونيان من أبرز الشخصيات النسائية، فهي من أشد المؤيدين للكرملين، وهي الآن رئيسة تحرير قناة التلفزيون الحكومية RT وأكبر بوق للدعاية في المحطات التلفزيونية الكبرى وقنوات الفيديو. وتعد وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أنها "تمرر الكذب على أنه حقيقة، مرفقة ذلك بابتسامة".

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وأردفت سيمونيان معلقة على تقرير"انديبندت" بالقول: "وأجيد طهي البورش أيضا"، وهو حساء روسي تقليدي يعدّ بالبطاطس والشوندر واللحم.

وتخضع سيمونيان لعقوبات غربية مع مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والإعلامية الروسية، التي أعربت عن تأييدها للعملية العسكرية الروسية.

وعلى خلفية التغطية الإعلامية للعملية العسكرية الروسية حجبت الدول الغربية بث قنوات شبكة RT و"سبوتنيك" التي تتولى سيمونيان رئاسة التحرير فيهما.

كذلك أحبط الأمن الفيدرالي في يوليو الماضي محاولة لاغتيال سيمونيان خطط لها ودعمها جهاز الأمن الأوكراني.

المصدر: RT