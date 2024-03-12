سيمونيان تشكر الجيش الروسي لإحباطه محاولة مسلحين أوكرانيين اختراق الأراضي الروسية

توجهت رئيسة تحرير شبكة "RT" مارغريتا سيمونيان بالشكر للأجهزة المختصة والجيش الروسي لإحباطهم محاولة المسلحين الأوكرانيين اقتحام الأراضي الروسية.

وكتبت سيمونيان اليوم الثلاثاء في قناتها على "تلغرام": "أريد أن أنحني أمام أجهزتنا المختصة والجيش وجميع المعنيين، الذين أحبطوا اليوم محاولة جادة لاختراق مسلحين ومعدات ثقيلة للعمق الروسي.. شكرا لكم أيها الإخوة!".

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم في بيان لها إن مجموعات إرهابية أوكرانية حاولت في حوالي الساعة الثالثة فجرا، بعد قصف مكثف لأهداف مدنية، اقتحام الأراضي الروسية على ثلاثة محاور من مناطق قرى أودنوروبوفكا ونيخوتييفكا وسبوداريوشينو.

وصد الجيش الروسي، بالتعاون مع خدمة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، جميع الهجمات ومنع حدوث أي انتهاكات الحدود.

وأشارت الوزارة إلى أن خسائر كييف في محاولة الاختراق الفاشلة بلغت 234 مسلحا، وسبع دبابات وثلاث مدرعات من طراز برادلي أمريكية الصنع وناقلتي جند مدرعتين.

المصدر: "نوفوستي"+RT