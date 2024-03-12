الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إحباط محاولة قوات كييف اختراق الحدود في كورسك وبيلغورود

أعلنت الدفاع الروسية أن قوات الجيش بالتعاون مع حرس الحدود التابع لهيئة الأمن الفيدرالية، أحبطوا صباح اليوم الثلاثاء محاولة أوكرانية لاختراق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن مجموعات إرهابية أوكرانية حاولت في حوالي الساعة الثالثة فجرا، بعد قصف مكثف لأهداف مدنية، اقتحام الأراضي الروسية على ثلاثة محاور من مناطق قرى أودنوروبوفكا ونيخوتييفكا وسبوداريوشينو.

وأضاف البيان أنه تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية، وأجبرت التشكيلات الأوكرانية على التراجع، بعدما تكبدت خسائر كبيرة. وأشارت الدفاع الروسية إلى عدم حدوث أي انتهاك للحدود.

وحسب البيان، فإنه على الجانب الأوكراني من الحدود في منطقة أودنوروبوفكا، تم القضاء على ما يصل إلى 60 إرهابيا أوكرانيا، وفي منطقة نيخوتييفكا دمرت ثلاث دبابات وناقلة جنود مدرعة، وفي منطقة سبوداريوشينو دبابتان.

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه في الفترة بين الساعة 8.00 و8.25 صباح اليوم، تصدت قواتها لأربع هجمات شنتها مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في محاولة لاقتحام المنطقة الحدودية قرب قرية تيتكينو بمقاطعة كورسك. واضاف البيان أنه تم صد العدو بعد أن تكبد خسائر كبيرة.

المصدر: الدفاع الروسية