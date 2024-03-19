إجلاء سياح نجوا في انهيار ثلجي شرقي روسيا (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إجلاء 9 سياح نجوا في انهيار ثلجي في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

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وجاء في بيان الوزارة: "أجلت مروحية "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية السياح الناجين إلى مدينة يليزوفو، فيما اضطر رجال الإنقاذ والسياح للسير على الأقدام لمسافة طويلة للوصول إلى المروحية التي لم تحلّق في سماء منطقة الانهيار تفاديا لإحداث انهيارات ثلجية أخرى".

وأمس الاثنين غطى انهيار ثلجي مجموعة من السياح من 11 شخصا ما أسفر عن مقتل امرأة عمرها 44 عاما، وشاب عمره 19 عاما.

ولم يتسنّ بعد انتشال جثتي القتيلين بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: نوفوستي