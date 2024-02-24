الدفاع الروسية: 200 أسير أوكراني بعد تطهير أفدييكفا وشويغو يطالب بمعاملتهم بصورة إنسانية

أبلغ أندريه موردفيتشيف قائد وحدات "المركز" الروسية في منطقة العملية الخاصة، وزير الدفاع سيرغي شويغو بالاستسلام الجماعي وأسر عسكريين أوكرانيين في أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وزار الوزير شويغو منطقة العملية الخاصة واطلع على الوضع بعد تحرير أفدييفكا، وطالب الضباط المسؤولين بضرورة معاملة الأسرى الاوكرانيين بصورة إنسانية كما جرت عليه العادة.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان إنه بعد عملية تطهير المنطقة، استسلم حوالي 200 عسكري أوكراني.

وقال موردفيتشيف للوزير شويغو: "لقد أخرجنا بالفعل حوالي 200 أسير بعد عملية التطهير، وبحسب المعلومات الواردة، نخطط لإخراج حوالي 100 أسير إضافي في الأيام المقبلة".

كما استمع شويغو لتقارير من قيادة وحدات "المركز" في منطقة العملية الخاصة، حول الوضع الحالي في المنطقة وطبيعة تصرفات قوات العدو هناك.

واستعرض الوزير شويغو عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك مؤخرا.

المصدر: RT