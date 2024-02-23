كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن عيوب في المعدات العسكرية الغربية الموردة لأوكرانيا وتبين أنها غير مناسبة لزجها في النزاع، كما أن بعض تجهيزاتها لم تسلم من أسنان القوارض.

وذكرت الصحيفة أن الأسلحة الغربية الحديثة، والتي تم إنشاؤها وفقا لمعايير بيئية معينة ودفعها إلى للقتال في النزاع الأوكراني، تبين أن القوارض وجدت فيها وجبة طعام مناسبة.

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وقال عسكري فرنسي لـ"لوفيغارو": "بعض أغلفة الأسلاك الكهربائية داخل الآليات العسكرية الغربية في أيدي كييف كانت مصنوعة من ألياف الذرة وعانى الجنود الأوكرانيون من عواقب غير متوقعة بسبب ذلك. وقامت القوارض بمضغ أسلاك بعض السيارات مما أدى إلى شل حركتها".

وفي سياق متصل برداءة الأسلحة الغربية المقدمة لكييف، أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي في وقت سابق، توثيق مقتل عدد من جنود قوات كييف في انفجار ذاتي للصاروخ السويدي المضاد للدروع طراز AT4 بحوزتهم على عدة قطاعات من الجبهة.

وقال كيماكوفسكي إن طائرات بدون طيار روسية سجلت في اللحظة المباشرة العديد من هذه الحالات، في إشارة إلى أن هذه الأسلحة قد تعاني من عيب في التصنيع.

من جهته، صرح سفير أوكرانيا لدى بريطانيا فاديم بريستايكو، في يناير الماضي، بأن الدول الغربية تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة منتهية الصلاحية.

المصدر: نوفوستي