أفادت صحيفة "فانغارديا" الإسبانية بأن أربعة من المرتزقة الكولومبيين في القوات المسلحة الأوكرانية قتلوا خلال غارة في منطقة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أقارب المرتزقة أن "أحد المسلحين الذين قتلوا هو ويلمر مارتينيز فاسكيز البالغ من العمر 28 عاما من بلدية بارانكويلا في شمال كولومبيا، والذي انضم إلى الفيلق الدولي للقوات المسلحة الأوكرانية في أبريل من العام الماضي".

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وقال أقارب فاسكيز إنه قتل في 19 فبراير في هجوم في منطقة كوراخوفو، عندما كان "يستريح مع ثلاثة رفاق كولومبيين آخرين"، لكنهم لم يتلقوا أي رسالة رسمية من كييف حول مقتله.

واشتكى مارفن شقيق فاسكيز قائلا: "الكتيبة الأوكرانية التي عمل بها لم تتصل بنا حتى لإبلاغنا رسميا بموته"، وزميله هو الذي أبلغ عن وفاته، ولم يتم التعرف على المقتول إلا من خلال سلاسل فضية (كان يرتديها)، وأضاف مارفن، "قتل أربعة جنود كولومبيين هناك".

وبحسب شقيق المرتزق، تطلب عائلة فاسكيز "المساعدة في إعادة الجثة ودفنها على الطريقة المسيحية"، وتواصلت والدته مع السلطات في بوغوتا، لكنهم تهربوا ولم يعطوا إجابة عن سؤال كيفية إعادة رفات المرتزق إلى وطنه.

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة النزاع غير معتادة.

يذكر أن كوراخوفو تقع في منطقة بوكروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد حوالي 21 كيلومترا من مدينة مارينكا.

المصدر: "نوفوستي"+RT