شويغو يتفقد منطقة العملية العسكرية ويستمع لتقرير حول نشاط القوات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليوم السبت، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو زار منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

ووفقا للوزارة، استمع الوزير سيرغي شويغو لتقارير من قيادة مجموعة "وسط" بالجيش الروسي، حول الوضع الحالي في المنطقة وطبيعة تصرفات قوات العدو هناك.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال زيارة العمل لمنطقة العملية العسكرية الخاصة، استمع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى تقارير من قائد مجموعة وسط ومن كبار ضباط قيادة المجموعة حول الوضع الحالي السائد في المنطقة، وطبيعة تصرفات العدو".

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع الوزير، على أداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاه العملياتي المذكور.

وخلال حديثه مع الوزير، قال نائب قائد المنطقة العسكرية الوسطى يفغيني تسيندايكين، إن وحدات الجيش الروسي تواجه في منطقة العملية العسكرية الخاصة كامل الإمكانات الصناعية العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وعرض الجنرال على وزير الدفاع شويغو، عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك مؤخرا.

وأشار تسيندايكين إلى أنه "عند تحليل كافة هذه المعروضات، يمكن الاستنتاج أننا نواجه مجمع الناتو العسكري الصناعي بأكمله".

المصدر: تاس