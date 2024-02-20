وزير الدفاع الروسي يتحدث عن دعم "الناتو" الاستخباراتي لقوات كييف وتفوق الأساليب الروسية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تستخدم لصالحها 260 قمرا صناعيا تابعا لحلف شمال الأطلسي، بينها 67 قمرا متخصصا في عمليات الاستطلاع.

وقال شويغو في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فقط الأقمار الصناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي تشغل 67 قمرا صناعيا استطلاعيا متخصصا. وإذا أخذنا في الاعتبار مجموعة الأقمار الصناعية من البلدان الداعمة [لأوكرانيا]، أي دول الناتو، فبالتالي هناك 260 قمرا صناعيا يعمل ضدنا عمليا في الوقت الحالي، حيث تنقل معلومات عن تحركات [القوات الروسية] والعديد من الأشياء الأخرى".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن الغرب لم يتمكن من تنفيذ عملية واحدة ناجحة ولو من بعيد في أي بلد، والجميع يعرف ذلك. وقال: "لا أنت ولا أنا نستطيع تسمية مكان واحد كانوا سينفذون فيه بنجاح حتى أدنى عملية، سواء كانت أفغانستان أو العراق أو ليبيا أو سوريا".

وأشار إلى أنه عندما بدأت القوات المسلحة الروسية بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين تقديم المساعدة للحكومة السورية، بلغت مساحة الأراضي التي كانت تسيطر عليها السلطات السورية ما يزيد قليلا عن 17%، واليوم زادت إلى أكثر من 90% من البلاد.

وشدد شويغو على أن المقر الذي يخطط الهجمات الأوكرانية وخطط للهجوم المضاد يعمل خارج أوكرانيا، خاصة في دول البلطيق، وقال: "كان كل شيء مخططا له، بالطبع من قبل الموظفين والمقر الذي تم إنشاؤه ولا يزال يعمل هناك حتى اليوم. يعمل في مكان قريب خارج أوكرانيا، قريب بالنسبة لهم إنه أقرب من البلطيق".

وأضاف "بالطبع، أظهرت نتيجة هذه العملية (تحرير أفدييفكا) أن أساليبهم وتقنيتهم الحربية ليست فريدة وناجحة"، مؤكدا أن عملية أفدييفكا كانت مفاجأة كبيرة للقوات الأوكرانية.

وقال شويغوإن القيادة الأوكرانية أرادت "الحفاظ على أفدييفكا"، وفي الوقت الذي كان مؤتمر ميونيخ منعقدا فيه، كان من الضروري "الأداء بشكل جميل، والقول إننا نتمسك بأرضنا"، مضيفا "بالطبع، كانت أفدييفكا مفاجأة كبيرة".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.

المصدر: RT