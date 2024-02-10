بوتين يهنئ البوذيين الروس بقدوم السنة القمرية الجديدة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البوذيين الروس بمناسبة العام القمري الجديد مشيرا إلى حفاظهم على تراث أسلافهم الروحي ودعمهم المشاركين بالعملية العسكرية وحفاظهم على السلام المجتمعي.

وقال بوتين في برقية التهنئة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "أهنئكم بقدوم العام الجديد حسب التقويم القمري وأعياد الشهر الأبيض".

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وأضاف: "ألاحظ برضى أن البوذيين في روسيا يحافظون بعناية على التراث الأخلاقي والروحي الذي لا يقدر بثمن لأسلافهم ومبادئهم وعاداتهم الأصيلة، وتقوم المنظمات البوذية بدور تثقيفي وخيري شعبي واسع، وتولي اهتماما بتنشئة جيل الشباب".

كما ذكر أنهم يدعمون المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم أيضا.

ولفت بوتين إلى مساهمة البوذيين في الحفاظ على السلام والوئام والتفاهم المتبادل داخل المجتمع، وفي تطوير الحوار بين الأديان والأعراق.

بالإضافة إلى ذلك، هنأ بوتين رئيس "سانغا" البوذية التقليدية في روسيا بانديتو خامبو لاما أيوشيف، وزعيم البوذيين في جمهورية كالميكيا، تنزين تشويداك (موتولا أوفيانوف)، وزعيم البوذيين في جمهورية توفا جيليك ناتسيك-دورجو (سيرغيك ساريجلار) بمناسبة هذا العيد.

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هذا وقد انطلق مهرجان "تشونجي"، أو "عيد الربيع"، المعروف أيضا بالعام الصيني الجديد، ليلة 10 فبراير. وبحسب التقويم الشرقي، بدأت سنة التنين الخشبي.

من جهته، أشار السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف في تهنئته بمناسبة العيد، إلى أن علامة التنين في الثقافة الصينية ترمز إلى الفأل السعيد الذي يجلب الرخاء والحظ السعيد.

المصدر: RT + نوفوستي