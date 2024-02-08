بوتين في اتصال هاتفي مع شي جين بينغ : التعاون بين روسيا والصين حقق نتائج مثمرة
Globallookpress Shen HongXinHua
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إن التعاون بين روسيا والصين في جميع المجالات حقق نتائج مثمرة العام الماضي.
وكان الرئيس بوتين قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس، وفقا لتلفزيون الصين المركزي، وجاء في البيان: "قبل ظهر يوم 8 فبراير، قبل حلول السنة القمرية الصينية الجديدة، أجرى الرئيس شي جين بينغ محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ويصادف عيد تشون جيه، أو عيد الربيع، ليلة 10 فبراير من هذا العام، وبحسب التقويم الشرقي، فإن عام التنين الخشبي قادم، وسيستمر حتى 28 يناير 2025.
المصدر: نوفوستي