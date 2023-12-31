الدالاي لاما يكشف سر السعادة

أكد الكاهن البوذي (الدالاي لاما الرابع عشر) أن مساعدة الآخرين ومحاولة تنمية السلام الداخلي تجعل الشخص أكثر سعادة، مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء السلام على الأرض إذا لم يكن في الروح.

وقال الدالاي لاما: "نحن مخلوقات اجتماعية تعتمد على بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة، لذلك يجب أن نعمل لصالح الآخرين. إذا لم نتمكن من مساعدتهم، يجب أن نحاول على الأقل عدم إيذائهم. لقد وجدت أن مساعدة الآخرين هي أفضل طريقة لجلب السعادة والسلام لأنفسنا".

كما دعا إلى "عيش حياة أكثر جدوى وجعل العالم مكانا أفضل".

وتابع: "لا يمكننا بناء السلام على الأرض إلا إذا كان موجودا في روحنا. كل كائن حي لديه القدرة على زراعة السلام الداخلي. وبذلك نساهم في إحلال السلام في مجتمعنا. يجب علينا تنمية التعاطف والسلام الداخلي في أنفسنا، بغض النظر عن انتمائنا القومي أو الديني".

وختم: "آمل أن تكونوا جميعا قادرين على الاستمتاع ببداية جيدة للعام الجديد 2024".

المصدر: نوفوستي