أستراليا بعد نيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية مبهرة (فيديوهات)

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023 علما أن نيوزيلندا تعتبر من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة.

ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما درجت العادة.

Happy New Year from Auckland, New Zealand! pic.twitter.com/4vaMRoAVNT — brian (@b_scott_STL) December 31, 2023

يشار إلى أن الدولة التالية التي تحتفل بقدوم العام الجديد هي أستراليا والتي تعرف بعروض الألعاب النارية المميزة عندها.

2024 has arrived: New Year's celebrations in New Zealand pic.twitter.com/jJTlNnPWyo — S p r i n t e r (@Sprinter99800) December 31, 2023

هذا ووصلت السنة الجديدة إلى أستراليا وانطلقت الألعاب النارية المبهرة في سيدني.

#WATCH | Australia celebrates the beginning of New Year 2024 with dazzling fireworks in Sydney



(Source: Reuters) pic.twitter.com/n4WEgn3R6Y — ANI (@ANI) December 31, 2023

BREAKING: Australia enters New Year 2024



pic.twitter.com/9ivXrhTbS0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 31, 2023

المصدر: RT