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أستراليا بعد نيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية مبهرة (فيديوهات)

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أستراليا بعد نيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية مبهرة (فيديوهات)
Gettyimages.ru
احتفالات رأس السنة في سيدني - أستراليا
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استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023 علما أن نيوزيلندا تعتبر من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة.

ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما درجت العادة.

يشار إلى أن الدولة التالية التي تحتفل بقدوم العام الجديد هي أستراليا والتي تعرف بعروض الألعاب النارية المميزة عندها.

هذا ووصلت السنة الجديدة إلى أستراليا وانطلقت الألعاب النارية المبهرة في سيدني.

المصدر: RT

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