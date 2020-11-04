بوتين: 4 كتب مقدسة مطروحة على طاولتي ولديها فكرة رئيسية واحدة

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وجود قاسم مشترك لدى جميع الأديان الكبرى في العالم، وهو "مساواة الناس أمام الرب".

وصرح بوتين اليوم الأربعاء، أثناء اجتماع افتراضي عقده مع ممثلين عن الطوائف المختلفة: "ليس من قبيل الصدفة أن هناك نسخ من أربعة كتب مقدسة على طاولتي، وهي الإنجيل والقرآن والتوراة وكانجور. ويضم كل منها حقائق خالدة وأهمها محبة القريب بغض النظر عن عرقه وجنسيته وتقاليده".

وتلا بوتين اقتباسات من النصوص المقدسة الأربعة تثبت صحة هذه الفكرة.

وشدد بوتين على أن كلمة "القريب" في هذه النصوص المقدسة لا تقصد أبناء نفس الديانة أو المذهب بل الإنسان بشكل عام، مشيرا إلى أن كافة الأديان العالمية تتحدث عن مساواة الناس أمام الرب.

وذكر الرئيس الروسي أن حماية وتعزيز تقاليد حسن العلاقة والاحترام المتبادل بين مختلف الأعراق والأديان في البلاد يمثل واجبا للجيل الحالي.

وأشاد بوتين بإسهام الزعماء الروحيين الروس في استقرار البلاد ومنع الإرهاب والتطرف، موضحا أن الناس يصغون إلى مواقفهم المؤيدة لـ"قيم السلام والخير والرحمة".

المصدر: نوفوستي