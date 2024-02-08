اكتمال عقد المرشحين لانتخابات الرئاسة الروسية

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية إيلا بامفيلوفا، إن أربعة مرشحين سيتنافسون على منصب رئيس روسيا خلال الانتخابات المقررة في شهر مارس المقبل.

ويشار إلى أن أعضاء اللجنة، رفضوا في اجتماعهم يوم الخميس 8 فبراير، تسجيل بوريس ناديجدين وسيرغي مالينكوفيتش وأناتولي باتاشيف ورادا روسكيخ كمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

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وبالتالي ستضم قائمة المرشحين، الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (المرشح بشكل ذاتي)، وكذلك الذين رشحتهم الأحزاب البرلمانية وهم: ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

المصدر: نوفوستي