لجنة الانتخابات المركزية الروسية ترفض تسجيل مرشح رئاسي

رفضت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، تسجيل بوريس ناديجدين مرشح حزب "المبادرة المدنية"، بسبب ارتفاع نسبة الخطأ والعيوب في توقيعات الناخبين التي تم جمعها لدعمه.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا: "لقد تم اتخاذ القرار برفض تسجيله كمرشح في الانتخابات الرئاسية".

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في 5 فبراير الجاري، سلمت مجموعة العمل التابعة للجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية البروتوكول النهائي لفحص أوراق التوقيع إلى ممثلي ناديجدين، حيث تجاوزت نسبة العيوب في توقيعاته الحد المسموح به وهو 5%.

وذكرت المجموعة أن هذه النسبة بلغت أكثر من 15% في أوراق التواقيع لصالح ناديجدين، الذي قدم بشكل إجمالي 105 ألف توقيع إلى لجنة الانتخابات المركزية، وتم التحقق من 60 ألفا منها.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

وأعلنت اللجنة أن عدد الناخبين في روسيا 112.3 مليون مواطن داخل البلاد، و1.9 مليون خارجها حتى 1 يناير 2024.

المصدر: تاس