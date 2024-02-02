لجنة الانتخابات الروسية: عدد الناخبين 112.3 مليون مواطن

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن عدد الناخبين في روسيا 112.3 مليون مواطن داخل البلاد، و1.9 مليون خارجها حتى 1 يناير 2024.

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وكتبت في صفحتها على "تلغرام": تم تحديد عدد الناحبين حتى 1 يناير 2024 بواقع 112 مليونا و309947 مواطنا".

وأضافت أن عدد الناخبين الروس خارج البلاد يتجاوز 1.89 مليون شخص وفي مدينة بايكونور الفضائية الروسية بكازاخستان 11924 ناخبا.

وتابعت: "لأول مرة يتم تحديد هذه المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار الناخبين المقيمين في المناطق الروسية الجديدة الأربع".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في 17 مارس عام 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس.

المصدر: نوفوستي