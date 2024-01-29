لجنة الانتخابات المركزية تسجل بوتين مرشحا للرئاسة

سجلت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا كمرشح لانتخابات الرئاسة التي ستعقد مارس المقبل.

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وقالت سكرتيرة اللجنة المركزية للانتخابات ناتاليا بودارينا إنه من بين 60 ألف توقيع تم اختيارها لدعم بوتين، تم إعلان بطلان 0.15% مع احتمال وجود 5% معيبة، وأشارت إلى اختيار 198 شخصا من قائمة وكلاء بوتين للانتخابات.

بدوره قال الممثل الروسي الشهير فلاديمير ماشكوف إنه سيقوم بتسليم شهادة المرشح للرئاسة الروسية إلى الرئيس بوتين شخصيا في المستقبل القريب جدا.

المصدر: تاس