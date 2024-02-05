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الاستعداد للانتخابات الرئاسية الروسية يجري على قدم وساق

أخبار روسيا

الاستعداد للانتخابات الرئاسية الروسية يجري على قدم وساق
Sputnik Konstantin Mikhalchevski
صورة أرشيفية
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قال الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف إن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في روسيا تجري على قدم وساق.

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وتابع ليبيديف في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في باكو، حيث يرأس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة للانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان: "تجري التحضيرات بنشاط كبير، وعملية تسجيل المرشحين الرئاسيين جارية. وقد تواصلت مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إيلا بامفيلوفا، ووفقا للجنة فإن عملية التحضير للانتخابات تجري على قدم وساق على نحو هادئ ومنظم".

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

المصدر: نوفوستي

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