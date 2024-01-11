مدفيديف يعلق على التعبئة القسرية للمواطنين في أوكرانيا

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على التعبئة القسرية للمواطنين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن موسكو تراقب إلى أين ستنتهي الأمور.

وقال مدفيديف في اجتماع حول توظيف القوات المسلحة الروسية: "لقد أطلق نظام كييف تدابير طارئة لتعبئة المواطنين الأوكرانيين بالقوة، بما في ذلك أولئك الذين في دول الاتحاد الأوروبي، دعونا نرى إلى أين ستنتهي الأمور".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف في حديث لصحيفة Bild في ديسمبر الماضي أن بلاده تنوي تجنيد الأوكرانيين الذين غادروا إلى الخارج عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن 221571 أوكرانيا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما دخلوا الأراضي الألمانية منذ فبراير 2022.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القيادة العسكرية لبلاده طلبت منه تعبئة 450-500 ألف فرد إضافيين، بعد خسائر قوات كييف البشرية الفادحة خلال "هجومها المضاد".

المصدر: نوفوستي