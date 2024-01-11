بسبب التعبئة العسكرية.. نائبة أوكرانية تغادر العمل السياسي و "حزب زيلينسكي"

أعلنت نائبة البرلمان الأوكراني عن حزب زيلنسكي، ماريانا بيزوجلايا، والتي اشتهرت بانتقاداتها للقائد العام لقوات أوكرانيا، فاليري زالوجني، نيتها ترك العمل السياسي ومغادرة الحزب.

وكتبت بيزوجلايا ذلك في خطاب استقالة عبر موقع "فيسبوك"، علما أنها بدأت باكتساب صيت سيئ السمعة عندما أعلنت في 13 ديسمبر 2023 عن تطوير مشروع قانون بشأن قواعد جديدة للتعبئة العسكرية في البلاد.

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وحتى عرض مشروع القانون على البرلمان، كانت بيزوجلايا قد كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مختلف بنود هذا المشروع.

وتحت منشوراتها، عقب ناشطون بالعديد من التعليقات السلبية، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القضايا التي أثارتها النائبة، بما في ذلك تعبئة العنصر النسائي في الجيش، تكشف عن درجة خطورة الوضع الحالي مع الأفراد في صفوف القوات الأوكرانية.

كما سألت متابعيها عن شعورهم تجاه حرمان المجندين الذين غادروا أوكرانيا من جنسيتهم، وما إذا كانوا هم أنفسهم على استعداد للتخلي عن الجنسية من أجل تجنب الاستدعاء إلى التعبئة.

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يشار إلى أنه في 5 يناير الجاري، صوتت لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني على عزل بيزوجلايا من منصب نائب رئيس اللجنة.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب ما ذكرته النائبة إيرينا جيراشينكو، فإنهم يعتزمون أيضا عزل بيزوجلايا من منصبها كرئيسة للجنة الفرعية المعنية بقضايا الاستخبارات.

تجدر الإشارة إلى أنه في 25 ديسمبر 2023، تلقى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن قواعد التعبئة الجديدة، الذي يقترح السماح للسلطات الأوكرانية بتعبئة حتى الأشخاص من ذوي الإعاقة من المجموعة الثالثة، وإرسال الاستدعاءات بصورة إلكترونية والحد من حقوق المتهربين من الخدمة العسكرية. ومن المقرر النظر فيه في القراءة الأولى في 11 يناير الجاري.

المصدر: تاس