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نائبة أوكرانية غاضبة من سياسة زالوجني في تشكيل ألوية قتالية جديدة وفي التعبئة العسكرية

أخبار العالم

نائبة أوكرانية غاضبة من سياسة زالوجني في تشكيل ألوية قتالية جديدة وفي التعبئة العسكرية
Gettyimages.ru
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دعت النائبة في البرلمان الأوكراني عن حزب زيلنسكي ماريانا بيزوجلايا القيادة العسكرية لتقديم استقالتها، وألقت اللوم على قائد القوات فاليري زالوجني في عدم وجود خطة واضحة لعام 2024.

كما أعربت بيزوجلايا عن غضبها من قيام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بإنشاء ألوية قتالية جديدة بدلا من تجديد وتحديث الألوية الموجودة أصلا.

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ونقلت عن المسؤولين العسكريين في البلاد، أنهم اضطروا إلى تعبئة ما لا يقل عن 20 ألف مواطن في الشهر.

كما تشكو بيزوجلايا من أن زالوجني لا يجيب إطلاقا على الأسئلة المتعلقة بالتناوب في مواقع المسؤولية أو التسريح والتدريب وتقديم المساعدات الطبية.

قبل أيام أعلن زالوجني أن الوضع على خط التماس القتالي صعب بالنسبة لكييف، "لكن يمكن السيطرة عليه".

وكتب على "تلغرام": "أبلغت شركاءنا تفصيلاً بالوضع في ساحة المعركة. وأشرت إلى أن الوضع في الجبهة صعب، ولكن يمكن السيطرة عليه".

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تواصل القيام بعمليات دفاعية وهجومية.

المصدر: RT

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