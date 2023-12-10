أكد الفريق بالجيش الأوكراني إيغور رومانينكو وجوب تبسيط إجراءات التعبئة العسكرية في الجيش، معتبرا أن الوقت حان كي يقوم النواب جنبا إلى جنب مع المندوبين العسكريين بتنفيذ هذه العملية.

تحدث النائب السابق لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن هذا الأمر في مقابلة مع راديو Radio NV، وقال: "الآن يجب أن يتم تبسيط التشريعات الخاصة بجميع هذه القضايا، وعندما يفعل البرلمانيون ذلك، أقترح أن ينضموا إلى تلك المجموعات التي كانت تذهب لاستطلاع الموجودين في صالات الألعاب الرياضية في الآونة الأخيرة".

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وبحسب رومانينكو، لا تحتاج القوات المسلحة الأوكرانية الآن إلى تعويض خسائر الوحدات الموجودة فحسب، بل تحتاج أيضا إلى تشكيل ألوية "للعمليات الهجومية". كاشفا النقاب عن المطالبة بالبدء في تسجيل جميع المكلفين بالخدمة العسكرية بمن فيهم العنصر النسائي.

وفي وقت سابق، قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس إن جنود القوات المسلحة يشعرون بالمرارة لأن الحياة الهادئة مستمرة في كييف فيما هم يقاتلون على خطوط الجبهة.

ووفقا له، فإن المقاتلين الأوكرانيين غاضبون من سلطات البلاد ومستعدون لاتخاذ إجراءات جذرية بهذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر نوفمبر الماضي، دعت النائبة في البرلمان الأوكراني عن حزب زيلنسكي ماريانا بيزوجلايا القيادة العسكرية لتقديم استقالتها، وألقت اللوم على قائد القوات فاليري زالوجني في عدم وجود خطة واضحة لعام 2024.

كما أعربت بيزوجلايا عن غضبها من قيام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بإنشاء ألوية قتالية جديدة بدلا من تجديد وتحديث الألوية الموجودة أصلا.

المصدر: Lenta.ru